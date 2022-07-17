香港男星甄子丹以電影《葉問》系列電影聞名全亞洲，奠定武打巨星的地位，他年輕時的感情多采多姿，多年前拍《精武門》一見鍾情同劇女星萬綺雯，傳已下跪向女方求婚，未料4年情逝，兩人各自嫁娶，萬綺雯婚後曝光度大減，與經紀公司合約到期，轉而經營民宿，近日網友翻出她出席活動的近照，仍維持亮麗外型，完全看不出51歲了。

萬綺雯日前接受陸媒採訪，提到過去拍攝《我和僵屍有個約會》時很尷尬：「我要不停地對著空氣講話，對著空氣打架，在大庭廣眾下、在街上有很多人圍觀的時候，做手勢召喚神龍。我旁邊的人就蹲在地上笑個不停，打燈的同事笑得手都發抖，就覺得我那一本正經的樣子挺傻的，我也忍不住被他們逗得直笑場。」這篇報導掀起無數人的回憶，許多網友翻出萬綺雯的近照，發現時間在她身上沒有留下痕跡，反而更優雅了，在一場藝術活動中萬綺雯身穿西裝套裝，短褲造型露出引以為傲的大長腿，美腿纖細保持得很好，完全看不出來歲月的痕跡。

萬綺雯是1989年亞洲小姐選美亞軍，以一雙106cm的長直美腿聞名，獲封「香港第一美腿」；進入演藝圈後，她獲得不少影視拍攝的邀約，其中一部是1995年電視劇《精武門》，同劇男星甄子丹一看到她就一見鍾情，不顧自己剛離婚半年、前妻尚有身孕，便展開猛烈的追求，讓萬綺雯背負著第三者罵名，不過兩人愛得濃烈，根本不管外界怎樣說，甄子丹傳有下跪求婚，萬綺雯也說出「今生非甄子丹不嫁」，無奈交往4年因吵架分開，昔日恩愛的畫面成追憶。