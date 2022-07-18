民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所論文遭控涉嫌抄襲，民進黨前立委郭正亮日前曾在節目中表示，最好政界都來挖論文，現在還在選的人一堆，「台大國發所有多少人在參選？」大家都來抓，有些人在等明年要入閣，也有人因為論文不敢選縣市長，每個都要查。郭正亮17日被追問是否還有其他「未爆彈」時表示，可用論文比對系統廣泛去查從政人員，比對率立刻可以查到。

郭正亮17日在《TVBS戰情室》節目中被追問論文門是否還有「未爆彈」？他回應表示，若要廣泛去查從政人員，用論文比對系統，比對率立刻可以查到，比如李眉蓁事件，中山大學審1個月就出來了。

郭正亮接著表示，台大審定委員會已經成立，接下來相關人員可以請假不出席，所以林智堅論文審查要拖過9月，事實上並不難。比如審議委員可以不出席，就會湊不出人數；還有若約談當事人說明，當事人也可以不到，很多司法案件就是這樣，就可以拖延。如此一來，本來9月結果出爐，卻拖到11月，那時已經選完了。

郭正亮也談及對桃園市長選戰的看法，他認為，還沒看到選戰，現在是「菩薩型」打法，有槍掉在地上，然後說「阿彌陀佛」，繼續往前走。這種打法是各說各話，目前感覺參選人並沒有交鋒，比如發生論文門事件的第一時間，就有人說國民黨參選人張善政怎不把自己的論文趁勢公開。