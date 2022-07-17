中信兄弟17日與富邦悍將的「金控大戰」戰至12局，雙方以5比5握手言和，比賽轉捩點在9局下兄弟終結者李振昌被抓投手犯規，奉送富邦打者站上得點圈，賽後總教練林威助認為，裁判在這重要時刻抓投手犯規，感覺有點奇怪。

兄弟首局先靠著富邦三壘手葉竹軒單局2次失誤先攻下2分，但2局下遭到反超，落後1分的兄弟在4局上要回領先，7局下被追平後，兄弟立刻在8上再度要回領先。

9局下兄弟推出終結者李振昌，1出局後保送申皓瑋，但在面對高國輝2好0壞時被抓投手犯規，讓一壘跑者攻佔得點圈。被抓投手犯規的當下「助總」立刻上場向裁判詢問，最後被李振昌勸退，他雖三振掉高國輝，但仍擋不住辛元旭，被他打出單場第3支追平安。

賽後林威助針對這次投手犯規做說明，他表示，裁判認為李振昌雖然有退腳，但不夠明確、有點模糊，因此抓他投手犯規，「他們的洋投（富藍戈）也退得不明確，裁判卻沒有抓，在重要時機抓這個，感覺有點奇怪。」

助總認為，雖然李振昌當下對他說「我會守下來」也會盡全力投球，但一定會受到影響，並指出這場比賽的關鍵就在這裡。

中信兄弟總教練林威助。（陳怡誠攝）

接下來辛元旭敲安，二壘的申皓瑋跑回追平分，此時林威助又走上場詢問主審，「因為我第一時間感覺他的手好像沒摸到，詢問後主審回答竟然是有踩到，到底是踩到還是摸到？只好請他們集合開會一下，裁判跟我看得有點出入。」