日本台灣交流協會開放民眾前往悼念日本前首相安倍晉三，今天是最後一天，協會表示，7月11日至今7天來，總計台北、高雄兩場人數逼近1萬5千人，弔唁民眾所贈的花束早已堆滿整個房間，鋪作整片花海，「我們從明天起也要一起繼續向日本與台灣的美好未來邁進！」

日台交流協會今晚指出，安倍晉三弔唁簽名活動，台北場7天內來場人數約1萬2750人，高雄場11日至13日的來場人數1693人，總來場人數逼近1萬5千人。一個又一個的花束砌成一面面花牆，佈滿了大廳；前來弔唁的民眾所贈的花束也早已堆滿了整個房間，鋪作整片花海。

協會表示，每一張便利貼留言、卡片、千紙鶴、肖像畫等等，都乘載了台灣朋友對安倍的感念與感謝，「我們知道還有很多沒辦法前來會場弔唁的朋友，這個禮拜也都在心裡默默地跟我們一起送安倍最後一程。大家的心意，相信在天上的安倍先生都看到了」。

協會指出，誰也沒有想到那位在里約奧運閉幕典禮時，身穿紅色吊帶褲、充滿活力與朝氣的「馬力歐」就這樣離我們而去。大家都在做一場不願醒來的夢，然而春去冬來、夢境終究會結束。相信他在天上一定也希望我們可以好好振作起來，跨越這份悲傷，在這殘酷卻又充滿希望的現實中繼續努力生活吧！

日本駐台代表泉裕泰表示，在這一個禮拜，有很多台灣各界人士在百忙之中特地前來悼念致意，對此他感到非常榮幸也十分感謝，同時也對許多市民來獻花弔唁感激不盡。

他親眼見到許多爸爸媽媽帶著小朋友一起鞠躬致意，還有坐輪椅前來的阿公在親人攙扶下，堅持要在遺像前立正敬禮；除此之外，還有許多許多台灣民眾不辭千里北上、特地請假前來致意，「我想全世界應該只有在台灣才能見到這副光景」。

泉裕泰認為，不論是忍著淚啜泣進入會場、在獻花台前虔誠合掌的民眾，或是在留言區用滿滿的愛意包圍安倍前首相並鼓勵著日本的每一個心聲，無一不都訴說著對安倍前首相滿滿的感謝。而他也感到十分欣慰，「因為我知道安倍前首相對台灣的心意，都已充分傳達到許多台灣朋友的心中了」。

他說，每當日本陷入苦難時，台灣朋友總是毫不猶豫地伸出援手，而這次也是台灣一直陪在我們的身邊。

安倍生前呵護備至的日台情緣，「我們海島厝邊一定要努力繼續守護下去」，泉裕泰也謝謝每一個親自來到會場悼念的台灣朋友。「我們從明天起也要一起繼續向日本與台灣的美好未來邁進！」