民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊組成，立委管碧玲擔任「競選總部政策小組總召集人」，立委范雲、洪申翰督導中央政策，立委林昶佐則出任競選總部副主委兼分區總督導。針對陳時中為何把這些「跟台北對幹」的人拉進團隊？國民黨台北市議員徐巧芯認為，可能英系把台北市當成了避難所。

徐巧芯17日在《董事長開講》網路直播節目中表示，陳時中組建競選團隊的速度非常快，裡面有這麼多人跟疫情有關，且對台北市都是負面的，比如「焦糖哥哥」陳嘉行操盤空軍，他之前要大家積極染疫；立委洪申翰、林楚茵和范雲一開始還叫大家不要戴口罩，還有「3+11」的會議記錄都沒有看到等等，陳時中說要負責，如今卻把范雲拉進競選團隊。

徐巧芯接著表示，請立委林昶佐幫陳時中顧萬華，根本是跟台北市民對槓。另外，因「3+11」政策導致這麼多人去世，管碧玲竟說這只是輸一次小戰役而已。

針對陳時中為何把這些跟台北對幹的人拉進團隊？徐巧芯認為，陳時中競選團隊裡面都是以英系為主，因為知道副總統賴清德已經起來了、已經擋不住了，這一群英系的人在2020年民進黨總統初選，早就把賴清德得罪了，還流出要把賴清德毀掉的執行表，因此質疑他們把台北市當成避難所。

徐巧芯甚至認為，管碧玲是高雄立委，為什麼要當總召集人，因為以後就是副市長，焦糖則是市府發言人。