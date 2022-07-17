第40屆香港電影金像獎今（17日）晚間7點半在九龍灣國際展貿中心舉行，是因疫情停辦兩年後重啟的實體典禮盛會，重頭戲的「最佳男、女主角」名單稍早已出爐，分別為謝賢《殺出個黃昏》、劉雅瑟《智齒》。

高齡85歲的謝賢以《殺出個黃昏》勇奪影帝殊榮，這是他從影70年來第一次入圍香港電影金像獎最佳男主角獎，也刷新紀錄，成為年紀最長的得獎影帝；當謝賢上台時，同為入圍者的林家棟雖沒獲獎，但考量謝賢年事已高，以晚輩的姿態幫忙攙扶上台，貼心的舉動備受讚揚。

謝賢在林家棟的陪同下上台領獎。（圖／香港電影金像獎提供）

謝賢憑《殺出個黃昏》首獲影帝。（華映提供）

本屆影后的爭奪戰也相當激烈，入圍的有《馬達・蓮娜》周秀娜、《梅艷芳》王丹妮、《智齒》劉雅瑟、《媽媽的神奇小子》吳君如、《奪冠》鞏俐，最後由33歲大陸女星劉雅瑟奪下，她上台發表得獎感言，表示還沒頒獎時，心跳跳很快，也感謝《智齒》全體工作人員、香港電影金像獎以及香港電影，盼望未來有更多機會與電影走到更遠的地方。