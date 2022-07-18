加拿大一名婦女確診後長期飽受長新冠後遺症困擾，2年多來極差的身體狀況導致無法再做回原本廚師的工作，50多歲的她毅然決然申請政府的「醫助死亡」（Medical Assistance in Dying，簡稱MAiD），合法結束生命。

根據澳洲媒體《7news》報導，加拿大多倫多(Toronto)一名50多歲婦女特蕾西·湯普森(Tracey Thompson)感染新冠肺炎康復後，原以為能像其他人一樣重獲自由，開始過著不戴口罩的生活。卻因為長新冠後遺症折磨2年多的時間，嚴重程度使她無法回到工作崗位，足足26個月沒有收入的情況下，決定申請「醫助死亡」（MAiD）結束自己的生命，她表示「完全是財務上的考量」。

更沮喪的說，「我的選擇基本上只剩痛苦的、慢慢地或是馬上死去。」

「我還是享受活著的感覺，蟲鳴鳥叫、與人相處這些小事情對我來說是愉悅的…我也不想死，但沒有收入根本活不下去。」

報導指出，除了嚴重的疲倦感，該婦女還出現一連串包括視力衰退、呼吸困難、不易消化、味覺嗅覺大不如前，以及心肌炎症狀。身心上幾乎沒有多餘力氣，只能一直待在家。根據專家的說法，約有5%比例的新冠確診者康復後會出現長期後遺症。

「醫助死亡」（MAiD）是一種合法結束一個人生命的方式，有別於安樂死涉及第二方協助，前者為「你自己決定自殺」。加拿大2021年廢除法案中規定患有「絕症」才能申請「醫助死亡」（MAiD）的規定，現階段任何認為自身存在無法緩解疾病的人，皆有權為自己的生死做決定。

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