汽車零組件指標股業績昂揚，內外資研究機構青睞度居高不下，大和資本證券升評東陽（1319）「買進」，推測合理股價一口氣拉高到62元，改寫新高。

東陽第二季營收54.19億元，同時超乎市場與大和資本預期，強大營收主要來自美國、歐洲、中南美洲的售後維修市場（AM）強勁需求，帶動東陽單季自結稅前獲利高達9.43億元，季增1.43倍、年增5.15倍，也比市場預估值高逾一成。

外資估計，受惠高昂獲利動能帶動，東陽2022年獲利將較前年度大成長188％，每股純益達3.35元。

大和資本證券基於三大理由，將東陽投資評等進一步調升至「買進」：

一、東陽基本面進一步改善，2023年起來自電動車營收貢獻提高，且到了2024年底，電動車將占其大陸OEM業務營收的20～25％。

二、AM事業訂單能見度佳，將延續到年底。

三、報酬風險比具吸引力。

大和資本更提出，東陽預計本周更新2022年財測展望，預料將是股價短線催化劑（catalyst）。此外，東陽依靠AM事業護體，在過去幾次經濟出現下滑風險時期，股價表現反而都會優於大盤。