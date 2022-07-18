女星宋芸樺因演出《等一個人咖啡》打開知名度，之後又憑著《我的少女時代》、《月老》攀上事業高峰，她在2017年和交往6年圈外男友分手，2020年被周刊拍到和新歡浪漫約會，小倆口感情穩定。今年10月即將滿30歲的宋芸樺，年初被問到新目標時，坦言「可能明年會結婚」，然而在（16日）發文，似乎又有了新想法。

宋芸樺在IG表示，學生時期的她，曾給自己設定目標：「28歲結婚、30歲生小孩」，一直很期待可以快點長大，完成這藍圖，不過隨著經歷和見識增加，現在的她還有很多事情要完成，想以個體的身份去探索，想環遊世界，盡可能體驗不同的生活。

宋芸樺原本設定的藍圖疑似有了新想法。（圖／翻攝自宋芸樺IG）

宋芸樺認為，不被預設的人生綁住，可以發現活著好玩有趣的地方，不被曾經的藍圖給侷限，認真的認識自己後活在當下，是她面對即將30歲也不慌張的勇氣，也似乎暗示目前還沒有結婚打算。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「同樣感概，每個人有不同的人生，走自己的路才是王道」、「每個人都有自己想要達成的目標，但事與願違，所以人生不完美也可以」、「是的，順其自然」，不過也有人表示，「都超過28歲了還不快生小孩」。

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