說真的，我超級討厭活到現代女人還在說自己是油麻菜籽命。知名作家吳淡如出版新書《所有的過去，都將以另一種方式歸來》書中提到， 我用「超級討厭」這麼強烈的語言，只因我知道那只不過是個可以放懶和抱怨的藉口。我祖母那個年代，才是真正的油麻菜籽，男男女女，都沒有太多掙脫現實的能力。

就算不曾幸福，就算失去期待，就算熱情永遠被澆熄，也得認命吧？除了努力活著，並沒有太多可以走的路，完全認命或許也是獲得了一種安全感。我的祖母是真實認命的，我極少聽見她在長吁短嘆，沒有在意自己的快樂或不快樂，她甚至故意遠離每天坐在家門口怨天怨地的隔壁鄰居太太們。

如同那個年代所有的女人一樣，她從來沒有企圖離開過沒有給她足夠資源和支援的婚姻。連到了八十歲之後，她為自己預備好的墳墓，也仍然是在很接近亂葬崗的祖墳那邊，她在祖父去世後，預修墳墓時把自己名字的空格留下，等著未來填進去。她也會代表我們家出席吳氏宗親會的活動，就是篤定要跟吳家的祖先葬在一起。

不然，也無家可歸了吧？那是一個女人一旦被許配給某一家，連鬼魂都沒有遷徙自由的年代吧。沒有選擇對象的自由，沒有選擇對方家人的自由，被決定了就是一輩子。

(本文摘自《所有的過去，都將以另一種方式歸來》/時報出版)

【內容簡介】

沒有人不期待家庭圓滿。

不管是原生家庭，還是你創造的家。

我們充滿愛，充滿期待，充滿善良，不過結果──常常不如人意，甚至曲折離奇。

這本書並沒有特意要寫什麼。

寫的都是真實的心情，卻也不能保證一個人的回憶百分之百沒有偏私。

我只是想走過長長的記憶窄巷，撫摸曾經走過的斑駁痕跡，我看到那些初心，是怎麼樣在舊時光中閃爍著，然後發現自己曾經是多麼被愛著。

是的，只是時代迥異、看法不同、個性不合、出口不一，你會體會：他們不是不愛你。

是愛，不管那樣的溫度是不是你可以觸及。

就算昔人已遠，你也還來得及對他們說、對過去的自己說：我愛你。

這很重要，因為你也承擔著同一血脈，延續愛的傳遞。

【作者簡介】

吳淡如

在臺灣，並不需要太怎麼特別介紹她。

她從十歲立志當作家，直到現在，不管人生經過多少掙扎，從來沒有停過筆。

雖然這些年來並沒有像之前一樣年年出書，但是用文字思考與記錄，早已經是生命中最重要的事。

「能夠把這一本書寫出來，對我來說是很重要的一件事情，念茲在茲。我想要做的，並不是追念過去而已。人生過程多麼奧妙，那些逝去的事情，其實從來沒有消失，一直在生命之中用某一種形式回來，回來敲擊你，一次一次的試探，直到你真正明白那些事件的意義。過去總是在告訴你什麼，如果你願意用兩隻耳朵中間的部位，細細傾聽。」

在你和你愛的人之間，曾經發生過的涓滴瑣事，都藏著海洋般深廣的祕密，只要你曾經被愛過，你會懂得：在你一生中，有一個不想讓他失望的人，是多麼美好的回憶。