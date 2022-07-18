疫情之初，曾有學者寄望這波通膨只是短期現象，美國財政部長葉倫和諾貝爾經濟學獎得主經濟學家克魯曼教授，也曾經認為通膨只是短期現象，不會造成太大災難，等疫情過去就能順利過去。作家吳淡如在新書《人生實用商學院：富有是一種選擇》強調，有些現象確實是短期的。比如說機票價格上漲，部分是因為疫情導致供需不穩定，長期而言自然會恢復平穩；還有能源價格的確因為俄羅斯與烏克蘭的戰爭而拔高。我也同意疫情過後，失業率應該會慢慢降低，產業會漸漸復原回到正常水準，人們不再因為杜絕傳染而被閉鎖，生活能恢復過去的樣貌。

但是，通膨不會過去！人類歷史上幾乎沒有「物價忽然變低」的狀況，除非一個國家的幣值大增值！我們要有長期面對通膨的準備，甚至風險會愈來愈大。事實上我們這幾十年來已發現，手中100元的購買力已經縮小了許多，而未來同樣貨幣購買力的消失會更加明顯。

疫情所造成的運費上升可能會回落，但是大發鈔票所造成的貨幣太多、商品太少的失衡，卻很難在短期內改善。中央銀行是國家貨幣政策與物價通膨的把關者。過去，各大國中央銀行為了穩定物價，致力於維持每年的通膨平穩，也就是物價上漲的幅度在2%。為了拯救金融風暴，十多年前美國中央銀行，也就是聯準會（Fed）祭出「量化寬鬆」政策，除了透過購買債券釋出貨幣，也把利率慢慢降到最低點。Fed 的邏輯在於：如果要國泰民安，那麼就要讓人民充分就業；要追求充分就業，就要讓新公司更容易借到錢，才能提供就業機會。

而當利率維持低檔，市場資金充沛，自然會造成錢太多的狀況。而多數原物料資源有限，既然商品太少，必然是價高者得，因此市場會湧入資金去搶買商品，價格上漲也是必然。吳淡如提醒，而且愈大的國家，資金實力愈大，貨幣國際影響力也愈廣，以美國來說，大印鈔及低利率所引發的資金浪潮不只影響國內市場，還會將通膨像海嘯一樣捲到其他國家。這兩年來像是從拉丁美洲阿根廷，到中東的土耳其，物價都有兩位數的漲幅。通膨，會是全世界共同面對的難題。

而通膨容易降溫嗎？也許會降溫，不會再漲那麼多，但已經漲上去的價格，是不會跌回原位的。請問你一個簡單的問題：你家巷口的滷肉飯漲價後，曾經降過價嗎？相信答案大概都是否定的。

從財富的角度，當然有人能靠通膨致富，但大多數人會因為通膨而變窮。為了避免財產被通膨侵蝕，資金大量挹注資產市場，資產價格也水漲船高，原本擁有房地產與有價證券的人會更富有，而窮人則得承受薪資凍漲、物價卻上揚的壓力，可能連明天吃飯的錢都沒有。經濟學大師傅利曼說：通膨會讓社會分裂成「贏家」和「輸家」，貧富更加懸殊。特別是沒有資產，手上只有一些定存甚至現金活儲的人，雖然看起來10萬元還是10萬元，但因為通膨，實質購買力已經被偷走了。

(本文摘自《人生實用商學院：富有是一種選擇 》/時報出版)

【內容簡介】

通膨酷斯拉降臨，投資邏輯大翻轉。你的理財計劃讓你心安嗎？相信你可以比自己想像中更富裕！

別人理財是為未來鋪路，為何我們理財總是一步錯，步步錯？不知道原因，當心財富愈理愈亂！

這是一本以「行動」為核心的理財書，在通膨高漲的大環境下，物價飆升侵蝕現金與存款的價值，個人如果還是滿手現金，缺乏資產，在趨勢大浪下恐怕不夠穩固。唯有堅持不懈，直接迎戰，不論是累積資產，或是創業打造事業，行動已經是必然過程。

但你的理財是謀定而後動，還是「心動不如馬上行動」嗎？許多理財錯誤行為，正是因為只憑心動而輕率行動或不作為。例如等待房價「夠低」才要買？寧願攤平也要把賠錢貨留在手上，卻輕易賣掉賺錢的股票？過度高估投資報酬率，借錢買股反而兩頭空？

什麼才是行動成功的關鍵？是知識、機運還是資本？這些要素雖然有幫助，但不一定是我們可選擇與掌握的；唯有堅持，是你可以選擇，可以靠自己掌握，同時也是理財行動的成敗關鍵。

◆股神巴菲特說，在高通膨時代，最佳的投資策略就是精進自身技能，因為這是通膨無法帶走的。

◆延續《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》敘事架構，介紹實用且切身相關的理財觀念，告訴你商學院訓練如何理解每項理財決策背後的行為科學。

◆知己知彼，才能在理財路上做出理性的決策。但過去理財書籍內容多著重產品介紹，較少介紹行為背後的心態，讓自己成為理財路上最大的幫手，而不是阻礙。

【作者簡介】

吳淡如

臺大法律系學士、臺大中文研究所、臺大EMBA丶上海中歐國際工商學院碩士、嶽麓書院歷史學博士與上海交通大學中歐國際工商學院（瑞士分校）商學博士班就讀中。

右腦是文青構思故事，左腦是商人分析經濟局勢，同時也是一位實戰派。經營餐廳、民宿、房地產租賃公司與電商平台。人生至今秉持一件事情，持續學習，就連2020年年底才成立的吳淡如人生實用商學院( Podcast) 至今堅持每日更新，不只讓聽眾成長，更重要的是讓自己成長。如今已經成為臺灣排行榜前五名的Podcast節目，在臺灣下載量超過2億。