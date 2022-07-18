一名古姓男子先前在新竹市區紅線處違規停車，遭到謝姓員警取締，坐在副駕駛座的張女出言表示「員警好像流氓」，慘被謝員提告侮辱且求償。刑事部分，張女遭判拘役15日，民事部分，新竹地院日前審結，判張女須賠償4萬元。可上訴。

判決書指出，古姓男子2019年7月間開車違規臨停新竹市一處紅線上，新竹市警察局交通隊謝姓警員巡邏發現違規，隨即開單舉發，坐在古男副駕駛座的張姓女子卻突然說，「你攔查好像流氓一樣」，謝員認為社會評價遭貶損便提告。

此案刑事部分經上訴二審，高等法院駁回上訴，依侮辱公務員罪，判張女拘役15日，得易科罰金1萬5千元。民事部分，謝員求償5萬元撫慰金。

對此，張女辯稱，她不爭執刑事判決，當時她僅是因路況不熟，而謝員突然騎著警用機車擋在車前，她認為其態度不友善，若謝員符合程序且友善對待民眾，為何會引起不愉快呢？稱自己僅是無心用了2字質疑其執法過程，就遭判刑，成為有前科之人，認為並無企圖侮辱謝員。

新竹地院法官認為，張女言詞辱罵員警，蔑視國家公權力的正當執行，貶抑謝員人格尊嚴，認定張女確實不法侵害謝員的名譽權，其行為與謝員的損害有因果關係，謝員求償有理，審酌後，判張女賠償4萬元精神撫慰金為適當。可上訴。