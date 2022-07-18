星座專家唐綺陽分析7／18～7／24星座運勢，本周木星將停滯，方向不對的事物會受到阻礙，須踩煞車從長計議。而金星移動到巨蟹，會帶來溫柔撫慰的安心感，不妨多關注家庭及母親的狀況。

此外，水星移動到獅子，眾人的焦點將鎖定在流行時尚圈，娛樂新聞也會引發討論。再者，受到月亮牡羊影響，需要花費更多心力在家人間，尤其是下對上的衝撞問題刻不容緩。而隨著太陽衝刺進入獅子，就容易出現情緒化的狀況，嘗試理解暴衝者，可緩解緊張情勢；最後也要注意理財和健康的問題。

重要星象：木星將停滯、金星移動到巨蟹、水星移動到獅子、月亮牡羊、日衝刺進獅子

【工作注意：雙子、巨蟹、魔羯、水瓶】

雙子：面對判斷仲裁之事，難以抉擇

巨蟹：遇咄咄逼人長官，考驗自我情緒控管

摩羯：表現出職人精神受到讚賞

水瓶：用溝通來維持難以駕馭之事

【桃花注意：牡羊、金牛、處女、射手】

牡羊：別排斥認識新對象的機會

金牛：兩情相悅，進一步發展需主動出擊

處女：遇到極端的桃花類型

射手：放下自尊去改善負面評論

【財運注意：獅子、天蠍】

獅子：理財走穩紮穩打路線，為事業投資

天蠍：資金調度不易，別過度消費

【健康注意：天秤、雙魚】

天秤：多留意腸胃及消化系統問題

雙魚：注意小毛病，別掉以輕心