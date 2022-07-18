民進黨確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，藍、綠、白「三腳督」態勢正式成形，而民進黨給了陳時中10位立委的超高輔選規格，只要讓綠營能確實掌握4成多一點的選票，恐讓陳時中奪回民進黨睽違24年的台北市長寶座。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在17日就指出「民進黨很有可能奪下台北，因為有黃珊珊在鬧」，引發討論。

吳子嘉17日在網路節目《美麗島電子報》中對於「民進黨派出『仇恨值』超高的陳時中出戰台北市，是否能有勝選的希望？」的議題表示「其實能喔」，吳子嘉坦言，因為台北市三腳督中剩下來的兩咖都很弱，導致三腳督給了陳時中機會，而這次給出最大機會的就是「黃珊珊」，因為「蔣萬安太弱，黃珊珊超強」，但吳子嘉也提及「黃珊珊的強有天花板，而且還會幫到陳時中當選」。

吳子嘉最後更說「民進黨人很精啊，非常精明」，若哪個選區有人在搶的時候，就是有可能會當選。而台北市陳時中會當選，就是「因為黃珊珊在鬧，有機會的」。