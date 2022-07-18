台北市長選戰，將由國民黨立委蔣萬安、已辭去衛福部長一職的陳時中及台北市副市長黃珊珊對決，根據《ETtoday新聞雲》公布的最新民調，蔣萬安支持度35.2%、陳時中29.9%、黃珊珊25.9%，黃珊珊民調不斷爬升。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉17日坦言，黃珊珊之所以現在民調「物超所值」，就是因為「防疫」。

吳子嘉17日在網路節目《美麗島電子報》中表示，蔣萬安民調雖然領先，但氣勢上卻比陳時中弱，因為黃珊珊民調只要越高，就會幫到陳時中當選，之所以黃珊珊現在的民調「物超所值」，就是因為「防疫」。吳子嘉強調，台北市現在有主場優勢，所以讓黃珊珊民調看起來「虛胖」，另提及「蔣萬安打的不好也是事實，因為他沒有把自己的主體性表達出來，導致民調不穩定」。

而根據最新的民調，吳子嘉指出，因為蔣萬安太弱，加上陳時中有著綠營的基本盤，因此只要黃珊珊的民調越高，陳時中躺在床上的時間就越長，陳時中的快樂建立在黃珊珊的努力上。