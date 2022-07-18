偷摸慣犯千萬不要姑息！有正妹在新竹某電影院看電影時，正當電影播得精彩時，突然發現大腿「癢癢的」，一開始還誤以為是「小強」出沒，但當她一看，竟然發現是手指頭在偷摸，遭識破的隔壁男子，還假裝跑廁所「尿遁」逃跑，男子變態的行徑，讓她在電影看完後，隨即報警要揪出戲院摸腿狼。

一名正妹在臉書社團「新竹爆料公社」發文，她提醒有去看電影的女生要小心，由於她本月8日到影城看漫威系列電影「雷神索爾」，當她正投入電影劇情時，突然間，感覺自己的大腿「癢癢的」，一時還以為是「蟑螂」，當她往下一看，竟然驚見手指在摸她的大腿，在往旁邊一看，原來是隔壁座位的男生用外套蓋住手臂，然後只露出手指，她也指出，由於該男子外套是深色的，所以露出膚色的手指頭非常明顯，她也非常確定大腿遭男子偷摸。

正妹去電影院看電影被偷摸，她也秀出自己的報案單。（翻攝自臉書新竹爆料公社）

後來，該男子就將外套放在座位上，假裝去上廁所，但也就沒再回來椅子上，待電影播完後，她趕緊報警，並由文華派出所接案處理，直到昨(16)日，員警接到有嫌疑人可以指認，她到派出所一眼就指認出，並且透過監視器畫面發現，該男子犯案後還喬裝打扮，戴上眼鏡，根本是意圖犯案，「中途離開還用小跑步的逃跑！嚴重懷疑度坊可能是慣犯才這麽專業」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「有變態無碼照嗎？秀一張來給大家認識一下」、「慣犯A片看太多？」、「應該要拿飲料潑他滿臉」、「這樣也爽？」、「如果是我，我會凹他手指然後打他」、「千萬不要輕易饒恕他」、「這種慣犯，希望大家不要姑息，勇敢報案」、「這到處都是監視器的年頭還有這種蠢蛋啊」。