缺電倒底該怪誰? 民進黨發言人謝子涵批評前馬英九政府留了「爛攤子」；然而長期關心台灣電力問題的清華大學葉宗洸教授則表示，事實上，蔡英文任內運轉的幾座電廠，是馬英九時期所規畫以及動工的，「正是前人的種樹，才有後人的餘蔭」，請「民進黨政府不要再睜眼說瞎話」。

上周六，馬前總統參加長風基金會的民間能源論壇，在發表演講時，對目前政府的能源規畫相當憂心，堅持非核家園已造成台灣電力的捉襟見肘，在歐盟已經核能列為綠能投資項目之際，台灣不能死守非核家園。

民進黨發言人謝子涵立即回應，「國民黨的能源政策論述一樣貧瘠到只剩重啟核四可以宣傳，但這已經被證實是完全不可行的方案；馬英九執政期間怠於新的電力興建，電網的建設經費也對半砍的事實，還把綠能當作丑角。」

然而清華大學系統與工程系的葉宗洸教授則說，「民進黨應該感謝馬英九留了不少電力，在蔡英文任內運轉的幾部重要機組，包括林口燃煤電廠的新1、2、3號機，以及通霄燃氣電廠的新1、2、3號機、大林燃核電廠的新1、2號機這8部機組，這些電廠的計畫，是台電104年5月訂出的長期電源開發方案！別忘了當時蔡英文還沒當總統，更重要的是，這8部都是大型的機組，供電總量達到6076百萬瓦(MW)，這是馬英九留給蔡政府的，能說是爛攤子嗎？

葉宗洸教授說，昨天發言人說馬「馬英九他心中只有核四重啟」，可別忘了，當年是馬英九封存了核四。不過，當104年決定封存核四之後，馬總統在105年就規劃了前面提到的這許多機組，不但後來一一商轉發電，甚至目前興建中的大潭8、9號機，也都是馬任內規劃的，（所以才有三接的議題，否則連機組都不夠，又何來儲氣站），他任內的大潭電廠，還規劃了現在還沒有的10號機。其實，蔡政府到目前為止能勉強躲過常態性停電，正是前人種樹的餘蔭。

2015年的台電公司的未來主要電力規畫案，此時核4已經封存，所以當時的馬英九政府試著以其他燃煤、燃氣電廠彌補電力缺口，許多是在2018年後商轉，才使得目前不至於天天停電。(圖/台電計畫書)

現在反而說馬英九任內沒有電力開發規劃，不是睜眼說瞎話，就是想偷天換日，將前朝功勞全數攬為己有。貪天之功，以為己力；不但不知感恩圖報，還反口造謠前朝沒做電力開發，真不知到底將禮義廉恥置於何處！

不過，民進黨不感謝前人這也不是第一次了。盧秀燕擔任台中市長任內，強力限制中火的排碳量，對台電開出重罰，最後政府還動用環保署力量撤銷盧的裁罰。結果，2021年蔡英文在自己的臉書竟說「中火減煤是她任內的功勞」，真不知盧市長要到哪說理去。