杜詩梅與老公和鍾欣凌和前經紀人好友合影。（摘自臉書）

杜詩梅和鍾欣凌、前經紀人好友合影。（摘自臉書）

46歲女星杜詩梅2018年和小12歲老公莊植蘢結婚，婚後夫妻倆在花蓮打拚事業，原本在東大門夜市經營燒烤店「梅蘢鎮」，受疫情影響，年初砸了5百萬元向國有財產局租下港務局舊宿舍重新整修改裝成升級版旗艦店於6月開幕，她4月透露6月19日在花蓮舉行婚禮派對，但因老公的奶奶染疫，因而延到17日在自家餐廳舉辦，金鐘視后好友鍾欣凌更遠從台北搭火車赴花蓮為她主持婚宴。

鍾欣凌17日晚間在臉書曬出婚禮派對溫馨合照，並送上祝福：「親愛的蘢蘢＆曼子杜詩梅結婚快樂喔！就這樣相知相守相信相愛的幸福下去！」她除了大讚：「好帥的新郎！好美的新娘！」不忘稱讚「梅蘢鎮」是「好夢幻舒服的餐廳」、「梅蘢喜宴幸福美滿」。楊麗音、彭佳慧等藝人也紛紛送上祝福。

新娘杜詩梅沒有穿上傳統白紗禮服，而是一身白色蕾絲鏤空上衣搭白色短裙，並穿上皮靴，老公則是一整套米色西裝、內搭白色上衣，相當帥氣。

杜詩梅今年4月與老公一起秀出婚戒照片，還預告「即將有一件大事要發生了」，當時被誤以為是宣布懷孕喜訊，後來答案揭曉，「很多人猜我懷孕，其實沒有啦！是我和莊先醞釀了五年的店面、終於快要成行了，也算是我們辛苦的結晶」，她說當初結婚時沒有辦婚宴、也沒有買正式的婚戒，於是新店面選在6月的結婚紀念日開幕、辦個小小的家宴！不過隨著家人染疫、餐廳工期延宕，婚禮派對於是順延至17日。婚宴現場除了不少好友到場祝福，友人曝光的照片還有原住民在現場烤乳豬，氣氛溫馨熱鬧。