【愛傳媒左化鵬專欄】朋友送我一顆碩大的鳳梨，他說，這是新品種的「西瓜鳳梨」，體積比市面上的金鑽鳳梨，約莫大上三、四倍。我仔細打量，這「西瓜鳳梨」和「帝王鳳梨」，外觀並無不同，可能是舊名新改吧。

有一位西方哲人說，玫瑰花改了名字，還是一樣芬芳。西瓜鳳梨就算是帝王鳳梨的舊酒裝新瓶，亦可作如是觀。

「吾不如老圃」，看到這顆碩大的鳳梨，我不禁對台灣的果農佩服不已，他們從台灣原生種的鳳梨，歷經台農1號、2號、3號、4號⋯⋯，一路改良到現在的20號，我們可以品嚐各種不同風味的鳳梨，說不定哪天我還可以吃到「榴槤鳳梨」。

台灣的政治人物，顯然跟不上農民的腳步，政壇上到處可見一些歪瓜劣棗，臭桃爛李，看到他們的嘴臉，我忍不住要用台語說：這是什麼「芭樂蓮霧」。

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帝王鳯梨

途經關西休息站，見有水果攤販賣鮮採的鳳梨。個個重達十多台斤，體型碩大有如小玉西瓜。我問「鳳梨甜不甜？」，其實問了也是白問，店家滿面堆歡說「甜」。

望著比金鑽鳳梨至少大三倍的鳯梨，我口角流涎，徘徊不去。店家忙解釋，這是南投中寮新品種的帝王鳳梨，絕對未使用生長激素，是自然生長成熟。

店家順便賣弄一下說，帝王鳳梨的母株是台灣鳳梨「開英種」。我追問「父株呢？」他支支吾吾說「父不詳」。為留客，他用竹籤插了一小塊削好的黃澄澄果肉，讓我品嚐，果然甜滋滋的，吃後齒頰留香。

在所有的水果中，我偏好東南亞的榴槤，它的形狀像鐵蒺藜，扎手生疼，味道也不好聞，但「海畔有逐臭之夫」，它的異味，會勾起了我腹內的饞蟲，我一吃就上癮，尤其喜歡它的名字「榴槤、流連、留戀」。

其次就是鳳梨，它頭頂著尖刺般的頭盔，身穿刺蝟般的盔甲。這兩樣水果，都長得怪模怪樣，不易親近。只可遠觀，而不可褻玩焉。

小時候無緣得嚐榴槤。但我何其有幸，生長在偏鄉員林。當時的員林是台灣的鳯梨王國，漫山遍野都開滿了鳳梨花，有井水處，就有鳳梨工廠。

一大清早，就見許多家庭婦女，興沖沖的到附近員水路鳳梨工廠打工，賺錢貼補家用，「加減攏有存淡薄仔錢」。也常見老牛拖著一車車的鳳梨心，前往附近的蜜餞工廠加工，許多頑童追著牛車跑，趁趕車的漢子不留神，偷幾根鳳梨心解饞，不知不覺也補充了身體的生長酵素。

也曾稱侯，也曾稱王。但曾幾何時，員林的鳳梨已風光不再。我曾到百果山一同學家中作客，他的老父感慨的說，「老伙仔作甲面憂面結，毋敢肖望少年的轉來作山」。

一個時代結束了。鳳梨原產在南美洲，清康熙末年，由大陸南方引進台灣種植，迄今已有三百年。由於適應台灣的水土，成了台灣最主要的農作物之一。

日據時期，台灣的鳳梨罐頭曾佔有重要地位，和米、蔗糖併稱台灣外銷的三大產業。民國九十一年，台灣加入WTO後，因台灣的人工較貴，已不敷生產成本，罐頭產業就日落西山，逐漸被泰國、印尼、越南、阿曼取而代之。如今，台灣的鳳梨大都鮮採，供應超市或傳統市場。

鳳梨，在大陸通稱菠蘿、黃梨或王梨。在台灣也稱旺來。但我還是比較喜歡鳳梨這個名字，聽起來，文縐縐的像「有鳯來儀」。在我人生的各個階段，鳳梨總是以各種不同的面貌，呈現在我的面前。

如早先的蘋果鳳梨、釋迦鳳梨、甘蔗鳳梨、香水鳳梨、冬蜜鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、金鑽鳳梨，和最近的金桂花鳳梨、蜜寶鳳梨以及進口的牛奶鳳梨、強巴卡鳳梨、糖霜鳳梨等，各有不同的口感和風味。

吃了一輩子的鳳梨，也吃出了一些心得來。台語說「鳳梨頭、西瓜尾」「甘蔗頭、竹筍尾」。意思是說鳳梨頭比較甜。近年來，我曾遊歷世界各地，嚐過各種鳳梨。但我總是覺得它們沒有台灣鳳梨那種說不出的好滋味。旅途寂寞，好想嚐一片台灣鳳梨，解解鄉愁。

台灣的鳳梨，曾有一度迎來新的春天。「台灣鳳梨酥」，以甜而不膩的台灣鳳梨做內餡，裹以酥鬆化口的金黃外皮。征服了世人的舌頭。香港人大包小包提回去當「手信」，大陸遊客更是成打成箱買回去當「伴手禮」。

最近，我經過內湖科學園區一家頗具規模的鳳梨酥專賣店，已往總是燈火通明，戶限為穿。不知何時它已悄悄的吹熄燈號。我突然感到一陣肅殺的秋意。

作者為資深媒體人

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