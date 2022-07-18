【愛傳媒陳朝平專欄】再訪礁溪，居然是13年以後的事兒了！上回訪礁溪，帶著協會同仁拜訪宜蘭的有線電視系統同業，順帶快速覽礁溪。

那回，走雪隧來回，礁溪，像是沈睡已久的少婦，幡然醒來，還來不及妝點自己。這回，走雪隧進礁溪，昔日溫泉小鄉，脫胎換骨，除了火車站和站前的小街，還能覓得舊時模樣，礁溪，已不再是記憶中的礁溪了！

高樓連雲起，五星、四星的溫泉度假酒店和豪宅，沿著溫泉公園旁的丘陵道路，忽地拔起。市區主街道上，熙熙攘攘的人群，把這溫泉鄉攪得熱鬧極了！COVID-19/Omicron的疫情，似乎離礁溪很遠很遠。

南來北往的觀光客，真能填滿這許多溫泉湯屋的胃納麼？又是誰，將這礁溪妝點得如此風華瀲灩？是鄉長之功？派系之功？還是縣長治縣有方？地方建設，哪有一人、一任、一黨之功呢？若非雪隧，礁溪依然沉睡，若非雪隧，礁溪依然純樸。

我想起了1995年的深秋，構建中的雪山隧道工程遭挫，我和好友李克明、以及時任立委的好友高惠宇，驅車從9彎18轉的北宜公路到頭城法商斯畢巴蒂紐鑽探隧道的工地，考察導坑工程嚴重滲水的問題。

那時，誰又能想到這12.9公里長的隧道，會給宜蘭帶來翻天覆地的改變呢？選舉將屆，礁溪和宜蘭各地街頭已有選舉看板出現，看板上的政客吹噓著自個兒的政績。誰，又記得當年鼓吹興建雪隧的人呢？

如今，又有人大力鼓吹興建北宜高鐵，然而，興建雪隧時，鐵公路和體的英法海地隧道已完工，為何沒人主張興建一條鐵公路和體的北宜高速路和雪山隧道呢？

回程，先南下蘇澳再繞道五結壯圍，途經利澤工業區，腦海裡浮起了當年陳定南和王永慶在華視新聞廣場、辯論利澤工業區應興應廢問題，王永慶拂袖而去的往事。

又想起那年，訪問陳定南，陳邀我到官邸共進晚餐，陳夫人親自下廚，簡陋的日式木屋，古典音樂悠揚，陳定南娓娓道來他對宜蘭的點點願景。

這一切一切，都像昔時的礁溪，一去不復返。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

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