美國德州5月24日發生尤瓦爾迪校園槍擊案導致21人喪命，今天公布的報告指出，近400名執法人員趕到現場，但「體制性失靈」造成混亂場面且持續逾一小時，之後才擊斃槍手。

美聯社報導，這份報告是由德州眾議會的一個調查委員會所撰寫，並於今天公布給槍擊案的受害者家屬。

調查報告將近有80頁，首度批評聯邦政府和德州的執法部門，而不僅僅是德州南部城鎮尤瓦爾迪（Uvalde）地方當局。

報告指出，「在洛伯小學（Robb Elementary School），執法人員沒能遵循他們受過的活躍槍手訓練（active shooter training），他們未能把拯救無辜性命置於自身安全之上」。

這份報告還寫到，「我們發現體制性失靈（systemic failures）和極為糟糕的決策」。

報告也提到，槍手在學校建築物內發射大約142發子彈，「幾乎可以肯定」至少有100槍是在任何警員進入建築物之前發射的。（譯者：陳彥鈞）1110718