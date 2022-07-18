美國德州5月24日發生尤瓦爾迪校園槍擊案導致21人喪命，今天公布的報告指出，近400名執法人員趕到現場，但「體制性失靈」造成混亂場面且持續逾一小時，之後才擊斃槍手。
美聯社報導，這份報告是由德州眾議會的一個調查委員會所撰寫，並於今天公布給槍擊案的受害者家屬。
調查報告將近有80頁，首度批評聯邦政府和德州的執法部門，而不僅僅是德州南部城鎮尤瓦爾迪（Uvalde）地方當局。
報告指出，「在洛伯小學（Robb Elementary School），執法人員沒能遵循他們受過的活躍槍手訓練（active shooter training），他們未能把拯救無辜性命置於自身安全之上」。
這份報告還寫到，「我們發現體制性失靈（systemic failures）和極為糟糕的決策」。
報告也提到，槍手在學校建築物內發射大約142發子彈，「幾乎可以肯定」至少有100槍是在任何警員進入建築物之前發射的。（譯者：陳彥鈞）1110718
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。