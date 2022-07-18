日籍女星千田愛紗去年10月出席活動特別聲明自己單身，否認去年五月被時報周刊CTWANT直擊約會過夜的高帥藍色寶馬車男友。未料上月兩人又再度被本刊目擊，在停車場相見歡。有趣的是，愛紗和「藍寶男」警覺性相當高，一發現苗頭不對，立即兵分兩路離開現場，看來雙方似乎對於這段已經維持超過1年半之久的戀情，非常保護與重視。

愛紗開著車駛離小巨蛋的停車場但又隨即轉進隔壁體育館的停車場。（圖／本刊攝影組）

上月16日晚間10點多，用藝術陶冶身心靈結束的愛紗，看完音樂劇《獅子王》後，在經紀人陪同之下前往停車場取車準備離去。然而車子才剛離開小巨蛋不到兩分鐘，就立即轉進位於隔壁的台北體育館停車場，行跡相當可疑，正當記者好奇如此短暫的時間，卻進進出出不同停車場，到底是為了什麼？此時愛紗經紀人的愛車已停妥在一輛藍色寶馬車前。仔細一看，該輛車不正是愛紗男友「藍寶男」的座駕，而「藍寶男」此時也同步下車，兩人相會宛如諜報片一樣的小心翼翼。

愛紗的男友在停車場裡跟她會合，一看到她就立刻奔過去。（圖／本刊攝影組）

看似在另一停車場已久候多時的藍寶男，一見到愛紗座駕到來，車停妥的瞬間，他就迫不及待地急奔向前迎接女友愛紗。不知是否突然感應到記者的目光，兩人忽然意識到有異狀，男子趕緊遮擋著臉部，並讓愛紗回到車內，經紀人也趕緊上車將車開走，男友緊接著回到自己的車上，跟著開出停車場，警覺心非常之強烈。之後兩台車開始跟記者展現諜對諜招數，分道揚鑣離去。

不過愛紗與男友隨即又注意到似乎有異狀，兩人快速分道揚鑣各自回各自車上，男方還不忘遮臉。（圖／本刊攝影組）

最後經紀人載著愛紗一路緩緩地在夜深的台北街頭行駛，途中還去便利商店買了飲料，相當悠閒，接著一路平穩慢慢地開回位於南港區的住處，將車停在門口陪著愛紗走進家門。

愛紗由經紀人開車載走，男友也回自己車內準備開車離開。（圖／本刊攝影組）

已在台北市置產買房的愛紗，當晚欣賞音樂劇《獅子王》時，透露看了一年多才下定決心買下的新家位於台北市北區，目前正在裝潢中，還未入住，「疫情前就有在看，大概看了一年多，剛好看到現在的房子就很喜歡，覺得是緣分，算是一見鍾情。」對照去年10月受訪時，愛紗卻說自己單身：「我現在是很願意交朋友，有不錯的人願意跟他進一步了解，如果有好的消息一定會跟大家分享。」推斷她這樣既低調又小心，應該是很怕像前一段戀情一樣見光死。

去年五月愛紗被直擊搭男友的車約會，但十月時她表示自己單身。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導