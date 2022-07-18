西雅圖水手18日在明星賽前最後一戰橫掃德州遊騎兵，拿下本季聯盟最多的14連勝，高奏凱歌迎接明星賽派對。20年沒進季後賽的水手是全聯盟最悲情的球隊，時間長到讓大家幾乎忘記他們也曾是大聯盟單季最多勝場數的球隊。

2001年，27歲的鈴木一朗首度披上水手戰袍，繳出恐怖的0.350打擊率、242支安打，包辦美聯新人王與MVP。水手該季打下了大聯盟歷史最多的單季116勝，他們季後賽首輪擊退印地安人，但在美聯冠軍賽敗給洋基。那次令人痛心的失利之後，曾經意氣風發的水手20年來沒有再回到季後賽。

水手上季相隔17年重返90勝大關，但是碰上美西近年崛起的太空人，以及在美東列強的夾擊下仍擠不進季後賽。今年6月結束時水手僅有37勝41負，眼看又是任人宰割的一季，直到7月這波美妙的14連勝，配合球團官方的標語：「SEE US RISE（看著我們崛起）」讓球迷重燃希望。

今年的水手又增加一個紀錄：明星賽前14連勝。歷來僅有3支球隊帶著10連勝氣勢進入明星賽，而且這3隊全數打入世界大賽，兩隊摘下冠軍。本季隨著季後賽席位擴充，美西的運動家徹底擺爛、天使一蹶不振，成為水手重返季後賽的絕佳機會。水手目前51勝42負，暫時與光芒、藍鳥佔據美聯3席外卡，他們明星賽後的首個對手就是強敵太空人。