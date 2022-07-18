曾是香港「小虎隊」成員的男星林立洋(林利)，以帥氣外表與迷人嗓音擄獲大批粉絲的心，至今55歲仍相當有魅力，而他的情路與人生同樣坎坷，終於在2019年與小14歲的台灣嬌妻陳貞均結婚，沒想到婚後屢傳婚變，在上個月底夫妻倆經歷「騙吃騙喝」吵架風波後，才剛迎接結婚3周年紀念日，陳貞均今一早(7/18)突拋震撼彈，表示已答應要簽字：「至少我讓你自由了」。

本以為林立洋抗癌成功又晚年再婚，應該終於能享受平凡的幸福，婚後夫妻倆豪砸千萬在內湖購置了愛巢，不料因疫情關係，林立洋得照顧罹癌母親，與老婆被迫成了相隔兩地的遠距夫妻，聚少離多，直到去年林媽媽過世，林立洋終於能在台灣定居，不料卻是與嫩妻陳貞均衝突的開始，兩人屢傳婚變，慘遭女方公開吵架影片怒控「騙吃騙住、沒婚禮、沒鑽戒」，心寒只想好聚好散，林立洋也透露這半年來，因為類似的情況住了好多次酒店，不知該如何善了這些事，心態上雖聽天由命，但還是不希望離婚。

前天(7/16)林立洋才在臉書曬出3年前跟老婆在香港辦結婚手續時的甜蜜同框照，歡慶3週年結婚紀念日，不料今天凌晨，陳貞均在臉書發文，透露本就一直想寫出自身的故事，簡單說就是她小時候過得一點都不開心，求學階段還因為母親借高利貸，「我在不知情下陷入困境，上大學開始拼命賺錢，如今稍微可以喘息，但仍然力不從心」。

陳貞均坦言，以為自己長大了、懂事了，如今也結婚了，即使很努力在工作，但仍有很多的壓力，「今天，你突然跟我說這事，我答應你了，明天去簽字」，疑似被提了離婚，陳貞均感謝老公林立洋，讓自己成長許多，也祝福未來他能一切順遂開心，「雖然給不了你要的！但至少我讓你自由了！謝謝你！來過我的生命裡～我永遠愛你！永遠」，表示協議時彼此都很平靜，也經過了深思熟慮，「不好意思浪費社會資源」，而林立洋方面目前則還未提及此事。