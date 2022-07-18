新北市長參選人林佳龍16日出席民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌新書發表會，對於將對上高支持度的台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜，兩人喊出了「台中、新北逆轉勝」的口號，但港媒《中評社》提到，林佳龍過去長期經營台中，現在卻轉戰新北，「除讓台中綠營勢力出現了缺口，對新北政局也相對不熟，使得雙方在選情艱困外，也要面對黨內派系整合挑戰。」

《中評社》表示，侯友宜與盧秀燕長期在民調表現上名列前茅，被封為藍營一哥、一姐，是國民黨聲勢最強的二大諸侯，這對林佳龍、蔡其昌而言無疑是一大壓力，但兩人除了有來自對手的挑戰之外，「如何整合黨內派系也成為一大課題。」

首先，《中評社》指出，屬於正國會「少主」的林佳龍，過去長期經營並在台中蹲點十年，曾擔任過一屆區域立委與台中市長，即使2018年爭取市長連任失敗，仍在台中市成立「光合基金會」維持能量，當時林佳龍市府內的團隊也持續在台中耕耘，地方上更有「龍友會」等社團，「林佳龍在台中的影響力不言而喻。」但如今林佳龍轉戰新北，資源勢必得往北轉移，將讓台中綠營勢力出現缺口，對蔡其昌的選戰布局也投下變數。

其次，《中評社》直言，林佳龍本身挑戰新北也將面臨政局不熟悉的問題，需要仰賴地方綠營派系的協助，而新北市是蘇系的大本營，蘇貞昌的女兒、綠委蘇巧慧一直被視為參選的熱門人選，政壇更盛傳蘇巧慧就是著眼於2026年縣市長改選，「因此新北市的綠營派系是否真能團結挺林，值得關注。」