台北市北投、饒河夜市分別在16日的下午及晚上停電，國民黨台北市前議員羅智強表示，台灣人已經開始習慣三不五時停電的日子了，質疑總統蔡英文把台灣「印度化」，狂酸「有蔡英文，真好！」

羅智強昨（17）日在臉書表示，他在2014年時訪問印度，在首都新德里的一間麥當勞用餐、寫遊記時，突然遇到停電，但讓他驚訝的是，周遭滿座的印度朋友沒有人出現任何反應，在昏暗的餐廳中繼續談笑風生，一個東張西望的人都沒有，就彷彿是停電不存在一樣，僅是日常生活中再平凡不過的一件小事。

羅智強指出，台北也在16日停了2次電，但大家已經開始「習慣」這樣三不五時停電的日子了，「我想要問蔡英文，我們是準備把台灣人訓練的對停電非常的習慣，我們將來就是要天天跟停電為伍嗎？」

一文獲得超過5000讚，網友也紛紛留言說「她的官邸根本不會停電！只有老百姓受苦！」「高物價、高房價、高通膨、低三觀、學術倫理淪為笑話，然後，就可以萬年執政了！」「夏天會很精彩，停電是日常沒停電是無常」、「印度朋友跟我『要享受不方便』」。