台北捷運通車26年，單日運量在疫情前高達近200萬人次，早已成為大台北居民生活一部分。不過還是有一些捷運禮節，並不被搭車民眾遵守，頻頻造成他人困擾，作家苦苓就PO文抱怨「很不舒服」。

會讓苦苓不舒服的點，就是「背背包」。北捷苦口婆心宣導，若背背包搭車，最好提在手上，以免移動過程中撞到其他人，畢竟在車廂內，除了佔據空間，也易擋到進出動線。

不過這項宣導無罰則，不像禁止飲食這麼明確，很多人選擇忽略。苦苓的PO文分享後，引起廣大捷運族迴響，「我就被撞過很多次」、「如果是我會撞回去，讓他知道背包擋到人了」、「其實很多人不曉得這呼籲」、「遇過一群登山回來的，背包比人還大，一人站抵兩人位」、「其實北捷只要說開罰，大家就會遵守了」。

也有不少人反映，不是不想配合，而是手上有其他東西，沒手提背包；手上提背包，也可能沒辦法拉扶手，站不穩更危險。女孩子認為，背背包可「另類防狼」，避免被人從後方磨蹭。