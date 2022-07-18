越來越熱！氣象專家吳德榮表示，今天到周四北部、東半部高溫38度，周五起至周日天氣更熱，有機會挑戰今年最高溫記錄。降雨方面，今午後中南部、北台灣山區有局部雷陣雨，周二、周三太平洋高壓影響，午後近山區有局部雷陣雨，其中周三雷陣雨範圍略微擴大，周四起雨越來越少。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，今日低層大氣盛行西南風，西南部不定時有零星陣雨；大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，北台灣山區亦偶有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。氣溫方面，熱帶大陸氣團盤據在華中、華南，屢創極端高溫，台灣在其邊緣、高溫炎熱，北部、東半部最高氣溫可達37、38度；要注意防曬、防中暑。

吳德榮表示，周二、周三（19、20日）太平洋高壓影響，各地仍高溫炎熱，午後近山區有局部雷陣雨的機率；周三高溫略降1度，雷陣雨範圍略擴大。

吳德榮表示，周四至下周日（21至24日）熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣將更熱、雨更少，其中周五起三天，部分地區有機率挑戰該地區的今年最高溫記錄，要特別注意防曬、防中暑，並密切注意最新資料。