烏克蘭籍網紅Tanya於2016年與台灣老公Borya結婚，兩人經營YouTube頻道「Lu Do Family」以外，也在社群平台分享生活。他們自從俄烏開戰後，常常分享當地戰況，更透露姐夫為了國家自願加入了軍隊。

最近Borya 在臉書PO文，表示俄、烏剛開戰時，很多人在異國烏克蘭男人都回到烏克蘭要加入軍隊、國土防衛隊，人數甚至多到額滿，當時，沒有受過軍事訓練的姐夫也希望幫上忙，於是去報名了武裝部隊。「姐夫去軍隊，並不是被強迫徵召，也不是為了錢，更不是不顧老婆小孩。」他指出，許多烏克蘭男人之所以會加入軍隊，都是為了不讓烏克蘭的女人和小孩再受傷害，「即使姐姐必須帶著女兒一個人面對，不過我們全家人都為姐夫的勇氣感到驕傲！」

Borya還提到，除了姐夫直奔前線，前職業軍人堂弟也從國外趕回烏克蘭支援，「我想我們能夠做的就是成為他們最大的後盾，在各方面提供最大的支持，不論是物質上或是精神上的！」網友紛紛留下感動的留言，「祝你的親人武運昌隆，平安歸來。」、也有網友心痛的表示「到底能為你們做些甚麼」。

也有網友困惑的留言「戰前被認為是腐敗的政府，為何戰時能凝聚全民意志？」，Borya解釋「真的不是為了政府…雖然這次大家已經為總統表現感覺良好，但是打開新聞這五個月來，俄羅斯打過來死的都是無辜老人婦女小孩，燒殺擄掠的！身為烏克蘭人，沒有他法，只有軍力強大去殺敵重挫才能阻止他們。他們都知道一句話，今天我們上戰場，就是為了我們在後方的家人孩子們能夠安全！」