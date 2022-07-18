南投康建生技公司14日發生槍擊血案，造成4死1傷，凶嫌李鴻淵現已被收押，其向檢警供稱是為了報8年前被栽贓官司的仇恨，但檢警仍在釐清原因；檢警也指出，李只要被問及賴家與康建等問題就暴走，其餘時間都顯得憨直，懷疑李有雙重人格。

據了解，李除槍彈來源辯稱是在高速公路邊坡拾得，其餘包括槍擊過程、甚至動機都一五一十清楚交代。檢警懷疑他有雙重人格，談及賴家、康建公司顯露暴躁，其餘時間都很「憨直」。

李開槍殺5人的消息傳回鄰里，李的鄰居受訪指出，李平日作息固定，對鄰居慷慨大氣，三不五時就送左右鄰里自己釣到的魚，不過近年來李身體欠佳，已經很少釣魚，但每次開車出門若看到鄰居走路，還會搖下車窗喊「我載你一程啦」；鄰居還說李相當愛家、很疼妻子，總是親自出門接送妻子上下班，2女1子都已成家、在外地工作。

該名鄰居也說，李鴻淵這8年來工作不順，幾乎每份工作都會與同事起衝突，還做到一身都是病痛，已失業在家好幾年，有可能因此產生偏激心態，多年後決定報仇。