一名妻子擅自將先生收藏的「哥吉拉」公仔送給娘家的小孩，先生氣得要離婚，事件在網路吵得沸沸揚揚，律師呂秋遠表示，整體件事最可怕的是妻子給人一種先生的東西就是我的，先生當然會氣得跳腳，夫妻除互相尊重外，最重要的是的妻子不該將其PO上網，先生會認為妻子想讓網友公審他，這時兩人的感情已很難有修復機會了，呂秋遠感嘆，「許多夫妻會走上離婚，往往是一連串的生活小事與細節構成」。

呂秋遠今（18）日凌晨於個人臉書指出，把先生的收藏品送給別人，是很嚴重的事，因為那代表為了娘家的面子，妻子可以把先生的愛往地上踩，做出這種事的人，心理或許認為，不過就是個玩具，幹嘛這麼小氣，再買就好了，可以隨意把先生的東西送人，「代表我很有面子」。

呂秋遠表示，有些事錯過了就沒有了，或是要花上很高的代價才能回來，如2009年發行的航海王「組立式DX狂暴喬巴」公仔，當時預購價是400元，現在價值可能超過1萬元，但呂秋遠認為整件事中，錢不是最可怕的東西，而是妻子背後隱藏的想法，給人一種先生的東西就是我的，「所以任何人遇到這種情況，應該都很難一笑置之」。

呂秋遠說，全案還有另一個問題是妻子持續不斷地跟網友報告，她與先生事件的進度，妻子上網發文討拍，造成先生莫名「被報導」，這是另一層傷害，先生不會認為妻子想解決問題，而是想要讓網友公審他，這時兩人的感情就很難有修復機會了。

呂秋遠認為，若是一篇報導就算了，妻子卻不斷更新進展，好像很希望記者趕快來抄，不論另一半是誰都會感到害怕，會質疑「妳不是應該跟我溝通嗎？怎麼一直跟網友實況轉播？到底在意的是我們的關係，還是自己的對錯？更何況，生活是我們在過的。」

呂秋遠說，夫妻會走上離婚，絕大多數都不是發生大事，往往是一連串的生活小事與細節構成，因為那就是一連串的不尊重與輕蔑、冷暴力，只是這種東西在打離婚官司時很難舉證。