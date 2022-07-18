新冠肺炎自前年爆發後，「發燒」成了染疫與否的主要觀察指標。其實很多疾病的症狀都會發燒，幾度才算燒？經常上節目從事衛教的醫師江坤俊，有最新說明。

「有沒有燒要看核心溫度」，所謂核心溫度，是指越靠近身體中央的體溫，臨床定義以「肛溫超過38.3度」即算發燒。江坤俊在《江P醫件事》分享，一般人常量的額溫、耳溫、腋溫，部位不同標準不同，甚至連早晚都會影響體溫，早上低、下午高。

性別也是變數之一，通常女性體溫較男性稍高；年齡也有差，小朋友新陳代謝好，溫度會比老人高。江坤俊強調，最需要注意的是長輩體溫，若發現長輩突然「懶懶的、吃不下東西」，可能有點危險。他補充，老人家或許平常體溫在35.5度，但一量36.5度，不能判斷為沒發燒，而是「已經比平常高了」，應找出原因。

江坤俊說，人體免疫機制會隨著發燒啟動，但部分長輩體力、免疫力不佳，導致這項機制沒動作，此時更要注意他們的身體狀況，一旦悶悶的、體力下滑、輕微發熱，體溫異常，要趕緊確認有無感染。