小編今天（18日）精選5件不可不知的國內外財經大事。伴隨台積電高雄廠8月即將動工，市場再度掀起「料工雙漲」與「缺工搶人」風潮，目前鋼構原料成本增加2％～11％，且因專業技術工嚴重缺乏，工資水漲船高，包括電焊工、吊裝工及綁鐵工等，今年工資較去年大增10％～25％不等，尤其模板工的工資漲幅更是翻倍。

【1】台積高雄建廠 料、工又雙漲

因台積電南科現在仍有四個廠加緊建廠中，台南地區缺工嚴重，如果高雄廠短期內動工，市場預期高雄缺工搶人的情況將會加劇，可能重演台南提供優渥酬勞來挖人、留人的戲碼，以降低衝擊。

【2】減少在晶圓代工廠投片量 聯發科 加大庫存去化

智慧型手機及大尺寸電視等消費性電子需求疲弱，IC設計龍頭聯發科近日決定加大庫存去化力道，包括降低在台積電以外的晶圓代工廠投片量，減少的訂單沒有取消但要求投片時間延後，同時要求封測廠配合調整生產流程，包括舊產品封測暫停生產並將晶圓庫存暫時寄放在封測廠，新產品封測降載生產並拉長交貨時間。

【3】14檔聲勢旺 投信加碼不手軟

內資成為本波段台股護盤要角，投信今年以來買超金額突破1,600億元大關、改寫歷年新高，且近16個交易日呈現連續買超，其中台達電（2308）、中華電（2412）等14檔個股更獲投信累計加碼逾7億元。

【4】12檔上市股 外資買不停

市場預期美通膨可望觸頂降溫，Fed升息力道也將見到高峰，激勵美股反彈向上，法人看好台股短線尚有表現機會，尤其今年來一路調節的外資有機會啟動回補，篩選中華電（2412）、永信（3705）等12檔上市股獲外資連續買超，扮演吸金目標。

【5】貨櫃新船攀高 恐掀價格戰

全球航商軍備競賽開打，首見貨櫃輪訂單超越散裝船與油輪，目前累計貨櫃輪訂單近900艘、700萬TEU（20呎櫃），下半年開始陸續交船，明、後年達高峰，未來市場供給將暴增逾27％；法人關注，隨著新增運力出籠，若貨量減少、填艙壓力大，會不會掀起殺價競爭，甚至上演淘汰賽。