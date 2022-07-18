聯準會可能還會繼續調升利率來抑制美國通膨，不過美元因之前美國大幅升息下，儼然已經成為地表最強的貨幣。這不僅已經造成許多亞洲新興市場資金外逃，同時，也重創這些地區股市表現。其中，台北股市是最大受災戶。

股匯之間互動密切，現在在美股獨強下，亞洲貨幣貶的是鼻青臉腫，股票自然也無法獨善其身。富有指標性意義的日本除外MSCI亞洲指數，現在也大跌20％並來到兩年多新低。根據彭博社估算，2022迄今，外資從中國大陸以外的新興亞洲股市已狂撤710億美元左右，半年賣超的金額已高達約2021全年的兩倍左右。

在聯準會升息態勢明顯之下，美元愈走愈高不僅與歐元已平起平坐，也讓日圓頻創新低。美元獨強也影響到外資對亞股投資意願，尤其是許多靠美元計價的當地新興經濟體來說更是如此。法國巴黎銀行認為，美元會如此強勢是因為避險基金流入，並不是被經濟成長所帶動的。不過，對亞洲的金融市場來說，的確不是一件好事。

同時，全球公債殖利率上升、經濟衰退疑慮增加，還有需求前景不明等利空，包括韓國以及台灣一些主要以科技類股為主的亞洲股市受傷最大。彭博社統計，亞洲股市2022年的現在，韓國與台灣股市等表現最差，外資已從這兩個市場拋售約600億美元的股票。

其中，被提走約400億美元的台北股市受傷最大，印度同期遭大賣300億美元居次，第3慘的是韓國，也被賣超200億美元左右。相反地在亞洲股市中，剩下的印尼、泰國、馬來西亞甚至菲律賓，是外資依序買超高到低的地區。

這些亞洲較大的新興市場中，美元升值對以出口為主的可享有較大競爭力。不過，若出口不是主要國家而言，貨幣貶值會造成國家資產負債表惡化，還有企業獲利能力大減，因為無論是公司本身或國家貸款都要先換算為美元來償債。

全球最大石油進口國之一的印度，因受到不斷擴大的經常帳虧損以及財政赤字，當地貨幣已貶至歷史新低。同時，泰銖也被泰國央行對升息不太積極而一直走低，並創2022年至今新興市場貨幣中數一數二的弱勢貨幣之一。最重要的是，貨幣走貶可能影響當地股市2022下半年上漲氣勢。

6月底中國大陸抗疫鬆綁，曾為當地股市走高注入一劑強心劑。不過在疫情時好時壞、房地產有崩裂疑慮以及科技產業遭嚴格監控下，7月股市反而每況愈下愈走愈低。同時，香港恆生指數從7月迄今也下修近8%。

美系對沖基金Ironhold Capital表示，外資一直小幅賣超可能某一天就會突然大賣，這是因為外資的特性很善變，忽然大買大賣都很正常。另外，亞洲產業中以基礎建設為主的營建股，對匯率敏感度較高，對美元走強的影響性也較大。

彭博摩根大通亞元指數（Bloomberg JPMorgan Asia Dollar Index）2022年迄今已跌約6%，有機會創下自1997年亞洲金融風暴以來最大年度跌幅。另外，日本除外MSCI亞洲指數中，所有10大類股，從2022年到現在都是走跌。

法國巴黎銀行在2021年曾表示過，若以過去10年亞洲貨幣大貶等類似情況來看，一些已被大賣且股價相對便宜的台灣通訊以及必要消費性產業、印度資訊科技、韓國健保以及馬來西亞能源類股，與當地大盤相比還是相較抗跌。

英國投資公司Abrdn認為，若由資金流向以及信心來看，亞股基本來說都會因短期美元走強表現相對弱勢，不過，還是可以找到一些相對強勢類股，例如以出口為導向的，還有不受外匯影響的內需類股。