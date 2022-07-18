洋基前役14比1痛扁紅襪之後，不到24小時又在隔天的下午場（台灣時間18日）以13比2再修理了紅襪一頓，同時以64勝28負改寫明星賽前的隊史最佳戰績。紅襪在本月初的主場系列賽與洋基不分勝負（各拿兩勝），這波系列賽也拔得頭籌，沒想到接下來兩場完全被當成沙包狂揍，此戰還折損大將賽爾（Chris Sale）。

Chris Sale had to leave the game after a line drive came back and hit him directly in the hand 😳 @BRWalkoff



(via @TalkinYanks)pic.twitter.com/wachEIi0EX — Bleacher Report (@BleacherReport) July 17, 2022

首局下，洋基希克斯（Aaron Hicks）擊出投手前強襲球，將紅襪左投賽爾打倒在地。賽爾起身之後立刻走向休息區，他伸出投球的左手，可以見到他小指明顯變形。賽爾自從2020年以來傷病纏身，又動了TJ手術（韌帶重建），本月剛回歸就不幸受傷，洋基投手寇爾（Gerrit Cole）也為他難過。

Timmy Lo 🚀 pic.twitter.com/JaK2anuwCy — New York Yankees (@Yankees) July 17, 2022

洋基首局打下3分，緊急接替賽爾的澤村拓一投了1局無失分。第4局紅襪投手貝瑞瑟（Ryan Brasier）被連敲4安仍未解決任何打者，換投之後卻被打得更慘，洋基單局打了12個人次，這局第一個敲安的羅卡斯楚（Tim Locastro）以1發兩分炮收尾，半局海灌8分，比數暴增到11比2。

意外失去先發投手的紅襪陣腳大亂，只靠道恩斯（Jeter Downs）的兩分炮打下分數，第7局又被賈羅（Joey Gallo）追擊了1發兩分彈。最後洋基取得明星賽前第64勝，並列大聯盟史上第3（追平2018年太空人）。洋基寇爾先發7局失2分，在隊友猛烈的火力掩護下輕鬆入袋第9勝，因輪值之故他無法參加本周明星賽。