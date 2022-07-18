英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）和老婆維多利亞（Victoria Beckham）結婚後育有4名子女，而他們的兒女也憑著老爸老媽的明星光環獲得大眾矚目，也成為時尚寵兒，廣告代言不斷。不過，不久前結婚的23歲大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham），近日卻傳出他才剛接下代言的潮流品牌「Superdry」已悄悄與他解約，原因曝光令外界相當震驚。

根據外國媒體的報導，布魯克林於2021年11月以超高酬勞100萬英鎊（約新台幣3557萬元）接下潮流品牌「Superdry」的代言合約，但這段期間傳出他「拿錢不做事」，使他代言短短8個月就遭到品牌「炒魷魚」，而有不少傳聞指出他會這麼做是因為品牌形象與他個人事業的發展有所衝突，但實際原因雙方都沒有出面說明，「Superdry」的品牌發言人只出面證實雙方已結束了合作關係，但並沒有多加說明，布魯克林團隊也沒有出面表示任何意見，讓真實原因眾說紛紜。

事實上，布魯克林因從小就在父母的明星光環下長大，因此私下的炫富行為時常遭來酸民攻擊，甚至諷刺他是「靠爸媽」，而他與大4歲的「變形女」女星妮可拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，演變為是「靠老婆」，因為女方家的勢力龐大，岳父是美國投顧界的億萬富豪納爾遜佩茨（Nelson Peltz），身家幾乎是貝克漢家族的3倍，因此他們婚後除了布魯克林跟妻姓外，當老婆妮可拉佩茲接受媒體訪問時，雖經常提起老公與父親，但卻從不提及貝克漢與維多利亞，過去還曾意有所指的表示，老公過去總是在取悅「某些人」，讓外界認為她在影射自己公婆而掀起熱烈討論。