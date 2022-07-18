烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）17日深夜宣布，開除烏克蘭安全局局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）及檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova），原因是這兩個部門內有多達60人出現叛國或通俄行為，目前基輔一共正在調查多達651件叛國行為。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，烏克蘭總統澤倫斯基17日深夜在演說中宣布，開除烏克蘭安全局局長巴卡諾夫及檢察總長維涅迪克托瓦等2名高官，質疑兩人的領導能力，並指控他們的下屬叛國及通俄。

Zelensky signed decrees on the removal of the head of the Security Service of Ukraine Ivan Bakanov and Prosecutor General Iryna Venediktova from their posts. https://t.co/RGfMbEOnWB — Ruslan Trad (@ruslantrad) July 17, 2022

澤倫斯基指出，烏克蘭安全局及檢察辦公室中有多人被控叛國，至今當局正在調查檢察辦公室、調查機構及其他執法部門等多達651件涉及叛國及通俄的刑事程序。

This Russian war of attrition requires #Ukraine to strengthen the intelligence and law enforcement➡️Besides today's dismissal of his childhood friend Ivan Bakanov from the post of the chief Ukraine spy, President @ZelenskyyUa dismissed Chief Prosecutor @VenediktovaIV as well. pic.twitter.com/RxLD6oS9X2 — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) July 17, 2022

澤倫斯基特別提到，被俄軍佔領的地區內，有超過60名安全局及檢察辦公室官員「正在對抗我們的國家」，「這樣大量危害國家安全基礎的犯罪行為，以及偵測到安全部隊人員與俄羅斯特種人員的聯繫，對相關的領導能力構成了非常嚴重的問題。」

美國官員指出，澤倫斯基開鍘2高官，顯示他希望負責國家安全的主要位置能換上更有經驗的人，不過官員也強調，換掉安全局長巴卡諾夫並不代表美國提供給烏克蘭的情資被外洩，或是烏克蘭情報體系被俄羅斯滲透，在俄烏戰爭期間，美國的情報單位主要和烏克蘭軍方的情報體系合作。

值得注意的是，遭撤換的烏克蘭安全局長巴卡諾夫其實是澤倫斯基的兒時玩伴兼長年老友，進入政壇前，兩人更是演藝圈的工作夥伴，澤倫斯基為演員，巴卡諾夫則為導演。

在澤倫斯基當上總統後，巴卡諾夫是當中幾位跟著他進入政府、擔任公職的演藝圈人士，他的能力也因為缺乏從政經歷備受政敵質疑。

在俄羅斯於2月底入侵烏克蘭後，南部大城刻松市（Kherson）一周內幾乎在毫無抵抗的狀態下淪陷，也讓巴卡諾夫及烏克蘭安全局飽受批評，事實上美國政治新聞網站「POLITICO」6月就曾報導，澤倫斯基考慮換掉巴卡諾夫。

烏克蘭安全局簡稱「S.B.U.」，是烏克蘭國內主要的安全、情報機構，機構組織承襲蘇聯時代的情報機構國家安全委員會（KGB），旗下約有2.7萬名雇員，是歐洲最大的安全機構，近年來面臨改革聲浪，相較之下，英國國內情報安全部門「軍情五處」（MI5）約僅4400名雇員。