英國保守黨黨魁選舉第二場電視辯論今晚登場，財政、經濟和誠信仍是焦點，涉外事務的討論比重則較前一場略為提升。同為候選人的外相特拉斯質問前財相蘇納克，是否仍認為該擴大與中國的經貿往來。

蘇納克（Rishi Sunak）回應，政府去年3月發布的外交國防政策綜合檢討報告（The Integrated Review）即提到中國對英國國家安全構成嚴峻威脅。他重申個人立場，指出正確的作法應是既致力維護國家安全、利益和所信奉價值觀，又與各國保持互動。

他提到曾與特拉斯（Liz Truss）共同推動立法，將惡意投資活動阻絕於境外，以保護英國的基礎建設。他強調，英國有能力保衛自身安全和利益。

本月5日蘇納克宣布辭去財政大臣一職，引發官員辭職骨牌效應，首相強生（Boris Johnson）7日宣布辭去執政的保守黨黨魁，並將在新黨魁、也就是新首相預定9月5日出爐前，擔任看守首相。蘇納克隨即於8日表態競選黨魁。

蘇納克去年任內曾在一場政策指標性演說中表示，英、中各自遵循的價值觀雖具根本差異，但中國是世界最重要經濟體之一，因此英國需要與中國建立「成熟而平衡」的關係，包括在價值觀相關議題堅守原則，同時把握中國巨大的金融服務等市場。

他說，英國正是因為採取措施確保國內經濟韌性，才能有自信地以安全、互惠的方式發展對中經濟關係。

英國政界與公眾輿論近2、3年來對中國在軍事、經貿、科技等傳統與非傳統安全領域構成的威脅日益警覺，目前5位黨魁候選人之中，特拉斯和國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）的對中立場明顯較強硬，蘇納克任內則試圖重啟自2019年以來即停擺的英中經濟財金對話。

不過，在俄羅斯全面侵略烏克蘭、嚴重衝擊全球安全並凸顯威權政權擴張野心之際，蘇納克恐怕不會希望得到北京的「肯定」。

中共對外宣傳喉舌「環球時報」14日刊登的一篇評論指出，保守黨魁候選人中多數對北京強硬，但有一位「務實」的候選人贏了第一輪投票，隨著新首相登場，中英關係「可能改善」。評論指涉的「務實」候選人就是蘇納克。

至於俄羅斯，主持人問各候選人若當選首相，是否願意在預定11月舉行的20國集團（G20）峰會期間與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）同桌議事。蘇納克回應，他曾在G20財長會議期間走出議場、拒絕與俄方代表同席；特拉斯則說，自由世界的發聲很重要，她已準備好正面迎擊蒲亭，在印度、中國等搖擺大國前揭發他的惡行。

保守黨國會議員明天傍晚將進行又一輪投票，得票數最低的黨魁候選人將被淘汰，投票結果預計晚間8時宣布。各候選人白天將繼續對黨內及親保守黨團體進行馬拉松式的遊說、回應質問。（編輯：郭中翰）1110718