美國「大西洋理事會」訪問團由美國前國防部長艾斯培率團，與義大利前總統外交顧問史德方尼尼及大西洋理事會資深副會長博貝利等3人，7月18日至21日訪問台灣，外交部表示，此行將就印太地區安全經貿情勢及台美歐關係等廣泛交換意見。

外交部發言人歐江安指出，訪團將拜會我國政府高層及相關部會，並與智庫、商界等人士互動交流，以瞭解我國最新發展，並就印太地區安全經貿等交換意見。

她說，艾斯培擔任美國國防部長任內，多次公開表達對民主台灣的支持與承諾，卸任後也持續關注台海和平穩定，是台灣的忠實友人。隨著俄烏戰事爆發，國際社會對台灣直接面臨威權政體威脅更加警覺及關注，外交部期待藉此次訪問，加深美國及歐洲政策圈對台灣的瞭解及支持。

「大西洋理事會」是無黨派的美國智庫，總部位於華府，成立宗旨為強化跨大西洋的政策研究及合作，在美歐人脈豐沛，相關研究也深受各國決策人士重視。