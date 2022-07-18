台北市長選戰「三腳督」，幾個特定選區也成為選民關注焦點，如港湖地區就一直被認為是台北市副市長黃珊珊的「本命區」、具優勢，但國民黨台北市議員游淑慧觀察後卻發現，很多人對黃珊珊從抱持希望到對她失望，說「本命區還是要命區，都要小心！」

游淑慧昨（17）日在臉書表示，16日南港有一個區長盃足壘球活動，17日內湖紫陽公園有一個寵物相關的活動，原本都傳出黃珊珊也會出席，但國民黨台北市長參選人蔣萬安都有出席，不知是不是所謂的王不見王，黃珊珊後來均未出現。

游淑慧指出，港湖地區一直被視為黃珊珊的本命區，因為她是港湖長期的市議員，有必然的優勢，但這半年來她卻發現，許多港湖長期存在、待解決的問題，區民本來期待「來自港湖的副市長」能夠解決，如五分市場被亂規劃蓋社宅、內湖五期都市計畫的檢討及內科交通問題等，但很多人從一開始的抱持希望，到如今已經失望。

游淑慧認為，港湖區在這次的選戰中是三家必爭之地！陳時中，要看立委得票最高、超高知名度的高嘉瑜能否完美轉移選票；黃珊珊，港湖20餘年高票民代，經營綿密無可質疑，有不但要贏，還要贏的漂亮的壓力；蔣萬安，面對高嘉瑜與黃珊珊能搶到多少票，此消彼長，是致勝關鍵。