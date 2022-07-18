繼上周五華爾街股市上演絕地大反攻之後，美東時間周日隔夜市場美股主要指數期貨小漲，目前道瓊指數期貨漲0.18%，標普500指數期貨漲0.25%，那斯達克100指數期貨漲0.4%。

受惠於最新出爐的企業財報優於預期、強勁的經濟數據，以及對聯準會可能升息100個基點（4碼）的擔憂緩解，上周五美股強勁反彈，道瓊指數大漲逾650點、標普500指數漲1.9%，雙雙結束連續5天的跌勢，那斯達克指數收漲1.8%。

惟三大指數周線仍然全面收黑，道瓊指數周跌0.16%，標普500指數跌0.9%，那斯達克指數周跌逾1.5%。

晶片股雲集的費城半導體指數上周五大漲2.5%，周線逆勢上揚2.89%，表現亮眼。

美國6月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆漲9.1%，遠超出市場預期的年漲8.8%，並創下1981年以來新高，使聯準會升息100個基點、而非75個基點的可能性升高。然而聯準會官員在上周四、周五發表的談話平息了央行可能比預期更加激進的擔憂，他們暗示7月升息3碼或許已經足夠。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）上周五表示，「過於劇烈」的利率變動可能破壞仍然可見的正面經濟趨勢，並導致已經相當巨大的不確定性進一步升高。

這位立場向來偏向鴿派的美國央行官員並未直接表明他是否支持升息100個基點，但他確實強調聯準會希望政策緊縮是「有序的」，過於劇烈的行動可能破壞許多順利運行的事。

不過波斯蒂克上周三也曾對美國6月通膨飆升表達擔憂，在回答聯準會可能採取哪些行動時更表明「一切皆有可能」，市場將之解讀為聯準會不排除在7月升息100個基點的可能性。

在此之前，聯準會兩大「鷹王」也相繼淡化7月升息100個基點的可能性。政策立場一向強硬的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，雖然6月CPI年通膨率高達9.1%，但他仍然認為升息3碼已經足以讓政策利率達到他個人預期的中性水準。他表示，現在市場預期7月會升息100個基點是「過度了」。但沃勒也表示，如果在7月會議前發布的經濟數據超乎預期，他也不排除會支持更大幅度的升息。

亦被視為美國央行「鷹派」代表人物之一的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，他個人傾向於7月再次升息75個基點即可，「升息75個基點有很多優點，能將基準利率帶到央行認為的中性水準」。

《華爾街日報》周日亦報導，聯準會準備在7月底的政策會議上升息75個基點。報導指出，儘管6月通膨飆升，但近來已有多位聯準會官員暗示他們傾向於支持再次升息75個基點、反對更激進的升息1整個百分點。

儘管上周五強勁反彈，但美股主要指數在過去3周裡就有兩周收黑，投資人擔心聯準會為了抑制通膨而激進升息，終將把美國經濟推入衰退。

瑞銀全球財富管理公司投資長Mark Haefele在最近的報告中表示，未來幾個月市場可能繼續陷入震盪，對經濟成和通膨的希望與擔憂將左右行情。在總體和核心通膨數據持續回落，證明根深蒂固的通膨不再是令人擔憂的威脅之前，市場信心回溫不太可能持久。

本周華爾街將迎來繁忙的季報發布期，高盛、美國銀行、IBM、網飛、特斯拉、推特以及一些重要工業股將陸續發布財報。