大S（徐熙媛）2月嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，小倆口在3月公開認愛。正在過新婚生活的大S，就被網友直擊，和具俊曄現身台北東區街頭，身穿細肩帶上衣露出脖子和背部刺青的大S相當好認，而兩人不只等紅燈時十指緊扣，大S還把老公的手壓在背後，兩人手部交纏如麻花捲。

大S、具俊曄相隔20年重逢後，具俊曄為妻子長住台灣，大S也一改宅在家的個性，帶著韓國老公趴趴走，根據《鏡週刊》報導，大S、具俊曄日前被直擊現身台北東區延吉街等紅燈，當時大S身穿細肩帶上衣，露出脖子上六角星圖案以及肩膀上的翅膀刺青，具俊曄穿薄外套、牛仔短褲、戴帽子穿搭相當有型，小倆口不只等紅燈時十指緊扣，大S還把老公的手壓在背後，兩人手部交纏如麻花捲，等紅燈也超閃。

其實，大S和具俊曄上個月底才現身與周杰倫、昆凌聚會，大S和具俊曄玩「硬幣傳遞」測試彼此是否相愛，小倆口手指一靠近玻璃杯，硬幣立刻跳動，周杰倫也親自秀魔術，逗得大S驚呼：「怎麼會？」而具俊曄事後也在網上分享與周董合照，並寫下「What a wonderful night！」感謝周董等人的熱情款待。

具俊曄升格當「國民姐夫」後人氣很夯，他月初驚喜現身金曲獎後，日前則現身「高雄旗津啤酒嘉年華」，具俊曄帶來40分鐘的DJ演出，熱情與觀眾打招呼，不只大秀中文告白粉絲：「我愛你們」，具俊曄還跟台下歌迷玩自拍，親民作風狂圈粉。