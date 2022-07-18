Love it that LeBron played in the Drew League today. But: he shot only 2-13 from three??? He missed the late free throw that would've at least clinched overtime? Some things never change. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) July 17, 2022

就算「小皇帝」詹姆斯17日相隔11年重返德魯聯賽交出打滿全場40分鐘，投36中18，貢獻42分、16籃板、3助攻與4抄截的強勢表現，身為頭號「詹黑」的《FOX Sports》球評史基普貝勒斯，還是有辦法找到狂酸詹姆斯的「痛處」，只能說他扮演詹黑角色太稱職！

「我很欣慰看到詹姆斯今天打了德魯聯賽，」史基普貝勒斯發推表示，「但是：他的三分球只有投13中2？他還錯失了最後時刻的關鍵罰球，讓對手有機會追平把比賽帶入延長賽？我能說的是，有些事情永遠都不會變。」

史基普貝勒斯明顯就在嘲諷詹姆斯，就算是打職業與業餘混在一起打的德魯聯賽，詹皇的三分外線功力還是欠佳，更在關鍵時刻的罰球總會失手，其實這是詹皇近年在NBA征戰的兩大罩門，只是這樣要求一名38歲老將，未免也太嚴苛了。

只能說很多事情用不同角度來看，就會有截然不同的結果，大部分人看到的是詹姆斯如此神勇的數據表現，但史基普貝勒斯就是可以在雞蛋裡面挑骨頭，只能說他努力抹黑詹皇的能力確實很有一套。