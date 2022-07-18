馬來西亞超人氣網美「蕭佩兒（Siew Pui Yi，糖糖）」，擁有亮麗外型以及火辣豐滿的身材，個性直爽的她吸引不少死忠粉絲支持，她也會時常分享性感穿搭，但也經常惹出爭議。日前蕭佩兒逛夜市，po出火爆身材的性感照片，再度引起網友火熱留言。

近日蕭佩兒來到某個夜市觀光，在IG上放出美照，雖然美麗精緻的五官被口罩遮住，她一頭飄逸及腰的長髮飛揚，上身穿綠色超低胸針織短衣，彷彿只剩一塊布掛在胸口，將纖細玉頸和深邃的鎖骨大方的展現出來，白嫩的雙峰呼之欲出，螞蟻腰也因短版剪裁露出來，在人潮眾多的夜市裡成為最吸睛的「嬌點」。貼文一出，紛紛湧入萬名網友留言直呼「有夠辣」、「妳很漂亮、好美」、「快炸出來了」。

蕭佩兒原先以清純形象為主，但贏得國際性網紅獎項後，而隨著人氣飆高，她也逐漸改變風格，開始以各種大膽誘人的穿搭吸引粉絲的目光，成功讓她的IG粉絲數飆破1866萬，更被媒體封為「大馬波神」，連曾經教過她的老師都很訝異，當年那個內向乖巧的女孩去哪了。

蕭佩兒大尺度的美圖，為她帶來超高人氣。(圖/蕭佩兒IG)

蕭佩兒以性感的風格著名，今年四月至越南旅遊時，上半身穿著當地傳統服裝「Au Dai」，下半身竟只穿一件丁字褲，讓當地居民直批「不尊重文化」，但她似乎毫不在，前往英國旅遊時，竟在大英博物館、溫莎城堡等知名景點，拍攝裸露照片，又再次遭當地網友狠批，不過仍有許多粉絲力挺她是在「展現藝術」。