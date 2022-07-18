中鋼今(7/18)日表示，市場傳聞近期有俄國熱軋鋼品在國內兜售，報價已脫離鋼廠合理生產成本，目前正積極蒐集資料及事證，將針對不公平貿易行為採取必要的應對措施，避免國內鋼市遭侵蝕。

俄國自入侵烏克蘭後廣受國際經濟制裁，多項原物料已被歐美各國禁止進口，鋼鐵更被歐盟列為禁運項目，該國因主要外銷市場受阻，為去化過剩鋼品，迫切以遠低於國際行情之價格轉向亞洲市場兜售，嚴重擾亂國內鋼市秩序。