俄烏戰爭爆發，歐美各國對俄羅斯實施經濟制裁，自身卻也面臨通膨飆升、能源價格上漲的嚴重後遺症，有專家認為，近期歐元持續貶值，主要是受到俄烏戰爭造成天然氣價格上漲的影響，且進入秋冬天然氣短缺會更明顯，屆時對歐洲經濟造成的衝擊會更嚴重。

Business Insider報導，俄羅斯總統普丁曾經警告歐洲國家，如果持續對俄羅斯能源、經濟發動制裁，所造成的影響是災難性的。有能源產業專家認為，俄羅斯已經將能源「武器化」並有可能對歐洲的制裁進行報復。

德意志銀行外匯主管George Saravelos認為，歐元未來還會出現更劇烈的下跌，歐元兌美元的匯率可能會回落至0.94美元甚至是0.95美元左右，「這似乎已經確定歐洲將出現經濟衰退。」

不僅如此，George Saravelos提到，能源供應惡化是歐元持續走弱的主要原因，但在全球都出現經濟衰退的擔憂下，強勢美元也是歐元下跌的另一個原因，但主要還是受到不穩定能源供應所影響。

金融機構Evercore ISI高級董事總經理James West持相同看法，「我認為歐元走勢有很大一部分（75%以上）是因為俄烏戰爭引發的能源危機，其餘則是受到聯準會升息的影響，等到歐洲進入冬季，能源短缺狀況更明顯，狀況勢必會更糟，在開始變好前還會看到更糟糕的狀況。」