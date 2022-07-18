一名30歲的3寶媽向婦產科名醫蘇怡寧求助，老公嫌她下面變鬆讓她很在意，想知道答案，對此蘇怡寧表示， 生過小孩骨盆結構一定會比較鬆弛，但如果老公雞雞夠大也不會有影響，告訴3寶媽「你就堅持他雞雞小就對了」，一針見血的回答讓萬名網友笑翻。

蘇怡寧昨天在臉書分享一名3寶媽的私訊問題，這名媽媽與老公目前都是30歲，她生了3胎都是剖腹產，老公卻覺得與她愛愛越來越沒感覺，甚至說老婆下面變鬆了，讓她很在意，上網搜尋發現可能原因有二，一是老公睪固酮降低，導致雞雞無法像以前一樣堅挺；二是不論自然產或剖腹產，生孩子就是會鬆弛。

蘇怡寧回應，首先要誇這名3寶媽很棒，會檢討老公雞雞的大小而不是只怨恨自己；他接著解釋，不管是自然產還是剖腹產，生過小孩骨盆結構一定會比較鬆弛，只是嚴重程度因人而異。

蘇怡寧表示，但反過來想，生了小孩要被老公嫌陰道鬆弛，如果沒生小孩搞不好會被嫌是一隻不會下蛋的母雞，「嫌現在沒感覺？你不會噴回去說我從以前跟你在一起就一直都沒感覺。」

蘇怡寧告訴3寶媽，即便真的是因為產後陰道變比較鬆弛，但如果老公雞雞夠大，也不會有影響，「你就堅持他雞雞小就對了」，同時對3寶媽的老公說，「想辦法把自己雞雞搞大啊，加油一下好嗎？是男人就不要牽拖，只會嫌別人。」

該文一PO出後，引起熱烈迴響，超過萬名網友按讚、紛紛留言：「30歲就有3個！青春都在這個男人身上竟然還敢嫌！」、「不愛了什麼都可以是理由」、「本日最中肯，雞雞太小真的落漆。」