陸股ETF今早開低，3檔槓桿型ETF今早跌幅均逾3個百分點，包括：元大滬深300正2(00637L)、富邦上証正2(00633L)、國泰中國A50正2(00655L)等。中國公佈第2季GDP年增0.4%，低於市場預測的年增1.2%，顯示經濟仍受制於疫情封控的影響，全年GDP成長5.5%的目標，恐將難以實現。此外，經濟學家也擔心大量的篩檢會進一步排擠中國的經濟成長。摩根大通估計，病毒篩檢的總成本至少高達400至500億人民幣，是年度GDP的0.4至0.5%。

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，雖然市場憂心今年GDP成長5.5%的目標達陣有困難，不過中國6月財新製造業PMI回升至51.7、服務業PMI也大幅回升至54.5的擴張區間，顯示擴大解封後服務業強勁復甦，同時對未來12個月的經濟前景維持樂觀。

從資金方面來看，除投行高喊看多陸港股並回頭加碼外，6月底ETF納入互聯互通機制下，陸港兩地將可跨境投資ETF，資金大利多將有利延續港股反彈，資金將回到高息股，建議投資人可從相關標的切入，利用股息作為下檔保護。