小貓受困的空間難以接近，只能用木板跟誘捕籠進行救援。（新北市動保處提供）

小貓獲救後，善心的林姓夫妻檔也直接認養帶回家照顧。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前救援1隻失足受困防火巷屋頂間隙的小貓，因現場環境高地落差，使小貓無法自行脫困，母貓也無法接觸，使小貓發出鳴叫的求救聲，引起附近民眾注意，通報動保處後，經聯絡屋主後配合救援，讓幼貓安全落地，小貓也被送往五股動物之家完成體內外驅蟲及疫苗注射，最後也讓協助救援小貓的林姓民眾夫妻認養。

日前動保處接獲民眾通報，在三重1處民宅有幼貓受困的情況，動保員獲報後趕往現場救援，發現小貓受困在防火巷屋頂間隙，由於環境的高地落差，讓小貓無發自行脫困，雖有母貓在旁等待，但因空間太過狹小，母貓也無法觸及小貓，因此動保員決定採誘捕籠進行救援。

參與現場救援的動保員表示，小貓受困的地點太難接近，因此只能先與屋主聯繫、溝通，在小貓可觸及的地方放置水和罐頭，在使用木板與誘捕籠進行誘捕，在救援期間，熱心的民眾林先生也透過網路平台更新小貓的狀況，讓許多人一起替小貓加油，最後終於在1天之內，順利將小貓救下。

動保處救援小貓後，先將牠送往五股動物之家進行體內外驅蟲及疫苗注射，最後由協助救援的林先生夫妻領養，林先生表示，帶回家照護時，原本小貓還有點虛弱，但經過休養與為時候，逐漸恢復體力，經過檢查也很健康，更願意與人親近，每天都很有活力。

動保處表示，幼貓因習性及好奇心使然，常會探索環境，很容易在跳上跳下的過程中，不慎受限於環境而受困在高處，如果當下沒有民眾發現，小貓很容易因失去水分及糧食而脫水甚至死亡，若民眾有發現動物需要救援，可以聯絡動保處協助搶救。