俄羅斯新聞工作者奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）今天遭短暫拘留後獲釋。她3月時曾闖進正在播報新聞的攝影棚，手持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。

法新社報導，前幾天，44歲的奧斯雅尼可娃曾獨自在克里姆林宮附近示威，高舉批評俄羅斯攻打烏克蘭、指責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的標語。

奧斯雅尼可娃的周遭人士在她的Telegram帳號發文說：「瑪麗娜（奧斯雅尼可娃）已被拘留。沒有關於她下落的消息。」

這則貼文還附上3張照片，內容顯示2名警察攔下當時正在騎自行車的奧斯雅尼可娃，將她帶到一輛白色廂型車。

奧斯雅尼可娃的律師扎赫瓦托夫（Dmitry Zakhvatov）向俄羅斯新聞社（RIA Novosti）證實她已被捕，並且表示不知她被帶往何處。

他說：「我認為這或多或少與她的抗議行為有關。」

奧斯雅尼可娃3月闖入直播晚間新聞的節目現場，手上高舉以英文寫著「不要戰爭」的標語，隨後被捕。克里姆林宮譴責她的抗議是「流氓行為」，奧斯雅尼可娃被罰3萬盧布後獲釋。

奧斯雅尼可娃在這場電視直播的抗議活動中一夜成名．她闖進攝影棚的照片傳遍全球。

奧斯雅尼可娃本月15日在Telegram上傳照片，畫面顯示她在克里姆林宮附近示威，手持標語提及要犧牲多少孩子與譴責蒲亭是「劊子手」。

路透社報導，奧斯雅尼可娃稍後已在臉書（Facebook）發文說，她已經獲釋，「我很好，一切無恙」，她還說：「不過我現在知道，出門最好還是帶上行李和護照。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110718